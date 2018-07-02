UFC в Украине: невозможное возможно?!

С момента своего создания в 2013 году всемирная лига WorldWarriorsFightingChampionshipвзяла за ориентир лучшие шоу от ведущих мировых промоушенов профессиональных ММА. Тогда, на старте, задача выглядела трудновыполнимой, но результаты не заставили себя ждать, и уже по прошествию нескольких лет WWFCвышла на лидирующие позиции не только в украинских, но и в европейских смешанных боевых искусствах.

В то же время, один из основных принципов руководства WWFC– не останавливаться на достигнутом – не позволяет почивать на лаврах. На пути к пределам совершенства планка сознательно повышается и дальше, так что теперь курс взят на крупнейший мировой промоушен – UFC.

С 3 по 8 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт традиционная ежегодная "бойцовская неделя" UFC, куда съедутся представители всего прогрессивного мира смешанных боевых искусств. Увенчает неделю крупномасштабный турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок двух действующих чемпионов – тяжеловеса Стипе Миочича и полутяжеловеса Даниэля Кормье.

Одним из непосредственных участников предстоящего события станет и вице-президент WWFCДенис Перч, который отправляется в Лас-Вегас, чтобы провести предметные переговоры с президентом UFCДэйной Уайтом о перспективных бойцах лиги и их выступлении в UFCв будущем. Помимо этого на встрече будут подняты вопросы о возможном проведении турниров серии UFCFightNightв Украине, а также о любительских ММА.

Кроме того, в рамках бойцовской недели Перч посетит турниры UFCTheUltimateFighter 27 Finaleи UFC 226, а также все приуроченные к ним медиа-события, включая открытые тренировки, пресс-конференции и взвешивания, чтобы перенять бесценный опыт для последующего внедрения лучших образцов в WWFC.

О результатах поездки Денис расскажет по возвращению в Украину. Но уже сейчас очевидно, что UFCстановится к нам всё ближе!