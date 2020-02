Уайлдер госпитализирован после боя с Фьюри

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) был госпитализирован после поражения от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и пропустил традиционную пресс-конференцию.

Как сообщает журналист Стив Ким, 34-летний Уайлдер должен пройти обследование после боя, в котором он дважды был отправлен в нокдаун.

Being told that Deontay Wilder will not be attending the post-fight presser. He is going to the hospital... #boxing #WilderFury2