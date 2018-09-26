Уайлдер – Фьюри: букмекеры назвали фаворита супербоя

Американский супертяж Деонтей Уайлдер будет считаться незначительным фаворитом в бою против обидчика Владимира Кличко британца Тайсона Фьюри. Стороны пришли к согласию относительно проведения поединка. 1 декабря в Лас-Вегасе.

Уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на победителя этого супербоя. Коэффициент на победу чемпиона из США равен 1,73. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех скандального Тайсона достигают уровня 2,10. При этом, по мнению аналитиков, Уайлдер проиграет бой, если не нокаутирует соперника. Поставить на победу Фьюри по очкам можно с коэффициентом 2,75 (на Уайлдера – 4,50).

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