МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Уайлдер – Фьюри: букмекеры назвали фаворита супербоя

11.6тЧитать материал на украинском

Американский супертяж Деонтей Уайлдер будет считаться незначительным фаворитом в бою против обидчика Владимира Кличко британца Тайсона Фьюри. Стороны пришли к согласию относительно проведения поединка. 1 декабря в Лас-Вегасе.

Уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на победителя этого супербоя. Коэффициент на победу чемпиона из США равен 1,73. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех скандального Тайсона достигают уровня 2,10. При этом, по мнению аналитиков, Уайлдер проиграет бой, если не нокаутирует соперника. Поставить на победу Фьюри по очкам можно с коэффициентом 2,75 (на Уайлдера – 4,50).

Новости
Тайсон Фьюри во время боя повторил легендарный трюк Мохаммеда Али

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер высмеял победу британского боксера Энтони Джошуа над легендарным Владимиром Кличко.

Персоны
Деонтей УайлдерТайсон Фьюри
Место
СШАЛас-Вегас
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги