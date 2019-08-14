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У Усика высказались об отмене боя с Такамом

1.1т Читать материал на украинском

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн подтвердил информацию СМИ о том, что первым соперником нашего соотечественника в супертяжелом весе может стать не Карлос Такам.

По словам британского менеджера, камерунец действительно подписал контракт с компанией Star Boxing, что затрудняет проведение его боя с Усиком.

"Бой Усик – Такам пока не оформлен официально. Мы рассматриваем его, но Такам подписал контракт с Джо ДеГардия. Честно говоря, сейчас я не уверен, что этот поединок состоится", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

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Александр Усик

Александр Усик

кадр из видео

Отметим, что изначально бой Усик – Такам должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинского экс-чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBF) устроила подставу Александру Усику из-за реванша Джошуа – Руис.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр Усик Эдди Хирн Карлос Такам
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