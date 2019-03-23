У Усика рассказали, что будет с его поясами

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о судьбе поясов его подопечного после перехода в супертяжи.
В ноябре 2018 года украинский боксер успешно защитил свои титулы в поединке против британца Тони Белью и после этого объявил о переходе в следующую весовую категорию.
"Как только Усик примет окончательное решение остаться в новом весе — он освободит пояса" - цитирует Красюка Sportbox.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести обязательную защиту титула против россиянина Дениса Лебедева. В России ждут решения украинского боксера.
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