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У Усика рассказали, что будет с его поясами

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Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о судьбе поясов его подопечного после перехода в супертяжи.

В ноябре 2018 года украинский боксер успешно защитил свои титулы в поединке против британца Тони Белью и после этого объявил о переходе в следующую весовую категорию.

"Как только Усик примет окончательное решение остаться в новом весе — он освободит пояса" - цитирует Красюка Sportbox.

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Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести обязательную защиту титула против россиянина Дениса Лебедева. В России ждут решения украинского боксера.

Любители бокса высмеяли поединок россиянина против украинского чемпиона.

Менеджер Вадим Хрюнов хочет сделать предложение боксерам о месте проведения боя.

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Персоны
Александр УсикАлександр Красюк
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Spangler Monica
Spangler Monica
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