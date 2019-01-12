У нагрубившего Ломаченко проспекта отметились дерзким заявлением

Отец и тренер американца Теофимо Лопеса мечтает о поединке своего сына с украинским чемпионом Василием Ломаченко. Ранее лучший проспект 2018 года бросил дерзкий вызов нашему боксеру.

"Перед титульным мы проведем еще один бой. Если Майки Гарсия оставит пояс WBC вакантным, мы попробуем его взять. Вы понимаете, о чем я. Взять титул IBF будет немного сложнее, потому что их чемпиона попытаются свести с Ломаченко. Я думаю о том, чтобы взять пояс WBC, а потом встретиться с Ломаченко. Так мы сможем взять все пояса", - сказал отец американца в интервью VRinge.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Теофимо Лопес-старший заверил, что его сын не собирается подниматься в весе.

"Пока мы не возьмем титул в легком весе, то никуда не поднимемся. Мы постараемся сохранить Теофимо в этом весе. Нам нужен год, так что мы легко это сделаем. Мой малыш не пойдет выше 66,7. Мы всегда стараемся держаться в этом ключе. Мы идем - идем за Ломаченко, это парень, которого мы хотим", - назвал цель американского проспекта его отец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес-старший, отец и тренер известного американского боксера Теофимо Лопеса-младшего (11-0, 9 КО), спровоцировал скандальный инцидент с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) накануне его боя с Педрасой. Лопес-отец пообещал украинцу, что Лопес-сын "убьет" его в ринге, если их очная схватка состоится.

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