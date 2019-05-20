У Фьюри и Уайлдера объявили о матче-реванше

Американский чемпион Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри встретятся в матче-реванше в начале будущего года.

Об этом заявили промоутеры каждого из боксеров.

"Этот бой состоится, я в этом совершенно уверен. Я надеялся, что это случится в конце нынешнего года, но Тайсон получил обязательства провести бой 15 июня, а Деонтей проведет еще один поединок осенью. После этих двух боев парни снова встретятся", – сказал talkSPORT промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Уайлдер – Фьюри

В свою очередь менеджер Уайлдер Шелли Финкель отметил, что также надеется на такое развитие событий. "Мы примем решение в течение ближайших двух недель. Я бы сказал, что бой, вероятно, пройдет в следующем году, но пока нет ничего определенного", – отметил он.

Напомним, в декабре прошлого года Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри выдали мегафайт, который принес ничью. При этом британец дважды побывал в нокдауне, но, по мнению многих экспертов, одержал победу в бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер нокаутировал в первом раунде своего соотечественника Доминика Бризила и защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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