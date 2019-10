У экс-тренера Кличко и Усика произошло кровоизлияние в мозг

Известный тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, был повторно госпитализирован в США.

5 октября на американца напал неизвестный во время церемонии взвешивания его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) перед боем с американкой Клариссой Шилдс (9-0, 2 КО).

У Башира были обнаружены переломы лицевых костей, ему сделали операцию и выписали, однако у него произошло кровоизлияние в мозг и тренер был снова доставлен в больницу, написала сестра Джеймса у себя в Twitter.

My brother, legendary #boxing trainer James Ali Bashir has been rushed back to the hospital due to bleeding in his brain.. Prayers are needed immediately for him!!! This is a nightmare. :( #boxing community he needs all prayers&healing! @AliBashirTeach pic.twitter.com/XDXgGg1reI