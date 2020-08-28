У Джошуа хотят поражения Усика от Чисоры

Британский чемпион Энтони Джошуа столкнулся с серьезной проблемой в лице украинского экс-абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Как заявил промоутер двух боксеров Эдди Хирн, AJ надеется на победу Дерека Чисоры в поединке против Усика, что избавит Джошуа от необходимости драться с украинцем, который является обязательным претендентом на пояс по версии Всемирной боксерской организации.

"У Джошуа возникла проблема из-за Усика. Думаю, AJ предпочел бы, чтобы Чисора пробил в подбородок Усику и этой проблемы не было. Мы должны найти выход из этой ситуации, чтобы устроить бой Джошуа – Фьюри. Но нам будет тяжело сохранить пояс WBO, потому что организация хочет, чтобы Усик провел чемпионский бой", – цитирует Хирна DAZN.

Напомним, поединок Усик – Чисора планируется на октябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн заявил о том, что Энтони Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса в пользу Александра Усика ради боя с Тайсоном Фьюри.

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