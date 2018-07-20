"Должен быть особенным": Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Гассиев

Бывший тренер Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) Питер Фьюри выразил мнение, что Александр Усик (14-0, 11 КО) является фаворитом в грядущем финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

"Мне очень нравится Усик, он отличный боксер. Я не особо много видел в деле его оппонента, но он должен быть очень особенным бойцом, чтобы победить Усика", - приводит слова Фьюри xsport.ua.

В свою очередь, наставник Гассиева Абель Санчес считает, что если Усик не сменит стратегию ведения боя, а будет придерживаться той же тактики что и в полуфинале против Бриедиса, Мурат отправит его в нокаут до девятого раунда.

Напомним, поединок Усик - Гассиев состоится в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик как следует потроллил компанию-органитора боксерской Лиги чемпионов.