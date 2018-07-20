Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Должен быть особенным": Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Гассиев

4.8тЧитать новость на украинском

Бывший тренер Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) Питер Фьюри выразил мнение, что Александр Усик (14-0, 11 КО) является фаворитом в грядущем финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

"Мне очень нравится Усик, он отличный боксер. Я не особо много видел в деле его оппонента, но он должен быть очень особенным бойцом, чтобы победить Усика", - приводит слова Фьюри xsport.ua.

В свою очередь, наставник Гассиева Абель Санчес считает, что если Усик не сменит стратегию ведения боя, а будет придерживаться той же тактики что и в полуфинале против Бриедиса, Мурат отправит его в нокаут до девятого раунда.

Новости
"Приказ сверху": раскрыта деталь проведения в Москве боя Усик – Гассиев

Напомним, поединок Усик - Гассиев состоится в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик как следует потроллил компанию-органитора боксерской Лиги чемпионов.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевТайсон Фьюри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги