''Только ради этого'': Линарес сделал заявление о бое с Ломаченко

Экс-чемпион мира венесуэльский боксер Хорхе Линарес(45-4, 28 КО) сделал заявление о том, что хочет получить матч-реванш против чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко(12-1, 9 КО).

"Мне бы хотелось провести второй бой с Ломаченко, потому что я знаю, что могу победить его. Я сделал то, что не смог ни один другой боец ​​(отправил его в нокдаун). Только ради этого боя я бы вернулся в легкий вес", — цитирует боксера Boxingscenе.

Видео нокдауна Ломаченко.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) победил Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) из Венесуэлы в бою за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе и титул чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Поединок прошел 13 мая 2018 года на главной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершился нокаутом в 10-м раунде.

Победный удар Василия Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик восхитился украинцем Василием Ломаченко. Американец отметил сильные качества нашего боксера.

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