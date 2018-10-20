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''Театр'': Ломаченко высказался о бое Мейвезер - Хабиб

8.7тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал возможность поединка боксера Флойда Мейвезера и бойца Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен не видит ничего интересного в этом противостоянии.

"Вы правда верите всей этот истории с боем Хабиб – Мейвезер? Серьезно? Мне это абсолютно не нравится. Это неуважение всех боксеров. Да, это бизнес, это хорошие деньги для обоих, но это как театр", - высказался о возможном поединке Ломаченко в интервью EsNews.

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Напомним, что Нурмагомедов заявил, что во время подготовки к бою против Мейвезера он хотел бы видеть своим тренером Майка Тайсона и отца и наставника украинца Анатолия Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт уверен, что поединок Мейвезер – Хабиб не состоится. А вот американский боксер уже сообщил, где хочет провести бой против Нурмагомедова.

Персона
Василий Ломаченко
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Поспеев Борис
Поспеев Борис
Ладно за бабло родину продать, но устраивать поединки между балериной и тяжелоатлетом, уже больше маразмом пованивает.
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