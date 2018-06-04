Свой среди своих: Ломаченко пообедал в компании звезды

Чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) восстанавливается после операции. Оперативное вмешательство на правом плече украинец перенес 31 мая в одной из клиник Лос - Анджелеса.

Недавно Василию сняли бандаж. Сейчас боксер все еще находится в США. Времени зря наш соотечественник не теряет, и из медийного пространства не выпадает – дает интервью и общается с интересными людьми.

В сети появилось короткое видео с ланча, где за столом присутствовал американская звезда Голливуда, актер и продюсер Сильвестр Сталлоне.

Напомним, в последнем бою Василий одержал победу нокаутом в десятом раунде над венесуэльцем Хорхе Линаресом. Бой Лома закончил, не смотря на повреждение, которое и повлекло за собой операцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Василия Ломаченко назвали дату его следующего выхода в ринг.