"Сумасшедший должен прекратить": экс-чемпион мира обратился к Усику

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли призвал украинца Александра Усика не провоцировать топовых боксеров супертяжелого дивизиона.

В частности, американец прокомментировал слова нашего соотечественника о том, что поединок против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера выйдет сам простым для него, назвав Усика психом.

Александр Усик Matchroom Boxing

"Он сумасшедший. Ему нужно прекратить это. Усику лучше прекратить. Его крайний бой против Уизерспуна затуманил ему разум. Возможно, он станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Ему нужно подраться в правильный боях, с правильным чемпионом", – цитирует Брэдли vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Дере Чисора бросил дерзкий вызов Александру Усику, назвав его тренировки цирком и танцорским шоу.

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