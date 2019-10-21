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21 октября • обновлено в 23:19
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"Сумасшедший должен прекратить": экс-чемпион мира обратился к Усику

3.4т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли призвал украинца Александра Усика не провоцировать топовых боксеров супертяжелого дивизиона.

В частности, американец прокомментировал слова нашего соотечественника о том, что поединок против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера выйдет сам простым для него, назвав Усика психом.

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"Он сумасшедший. Ему нужно прекратить это. Усику лучше прекратить. Его крайний бой против Уизерспуна затуманил ему разум. Возможно, он станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Ему нужно подраться в правильный боях, с правильным чемпионом", – цитирует Брэдли vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Дере Чисора бросил дерзкий вызов Александру Усику, назвав его тренировки цирком и танцорским шоу.

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Персоны
Александр Усик Деонтей Уайлдер
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Руденко Вован
Руденко Вован
Гвоздик любящий шария-педофила подал пример малоросу усику,вот и сказке кабздец.
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