"Страшно за Сашу": Усик приехал в Крым и показал пугающие фото

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил фотографии с Ай-Петри.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях пользователи желают успеху Усику в супертяжах, и отмечаю, что переживают за Сашу, который взобрался на такую высоту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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