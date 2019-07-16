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"Страшно за Сашу": Усик приехал в Крым и показал пугающие фото

15.7т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил фотографии с Ай-Петри.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях пользователи желают успеху Усику в супертяжах, и отмечаю, что переживают за Сашу, который взобрался на такую высоту.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Александр Усик
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Исаев Максим
Исаев Максим
Хороший боксёр, и фото хорошие!
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2
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Сало Уронили
Сало Уронили
его там любят.вспорте только вы чубатые
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Сало Уронили
Сало Уронили
проблемы
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Сало Уронили
Сало Уронили
ищите зраду он там родился и .вырос.какие поблемы?
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