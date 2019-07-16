"Страшно за Сашу": Усик приехал в Крым и показал пугающие фото

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.
У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил фотографии с Ай-Петри.
"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к снимкам.
В комментариях пользователи желают успеху Усику в супертяжах, и отмечаю, что переживают за Сашу, который взобрался на такую высоту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря Усик был признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
27 января Саша защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.
21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, добыв титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Так же он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.
10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.
20 декабря американский спортивный телеканал ESPN признал крымчанина лучшим боксером в 2018 году.
24 декабря уроженец Симферополя был назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram