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"Стану претендентом": украинский боксер заговорил о бое с Ломаченко

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Известный украинский боксер Денис Беринчик, выступающий в легкой весовой категории, оценил свои перспективы встретиться в ринге с чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

"С Ломаченко у нас одна весовая категория. Я движусь по ветке WBO. Он сейчас чемпион мира, я - седьмой в рейтинге. Не исключаю возможности моего продвижения вверх по рейтинговой таблице и то, что я стану официальным претендентом", - сказал Беринчик.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

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"Но пока что до этого далеко, и мне нужно 3-4 боя. Может, за это время Ломаченко завоюет все пояса и скажет: "Ребята, вы тут оставайтесь сами, я пойду дальше". Я думаю, что могу боксировать с любым боксером из топ-15", - добавил Денис Беринчик в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий бой Денис Беринчик провел апреле, победив в Киеве в кровавом бою японца Аракаву.

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Персоны
Денис Беринчик Василий Ломаченко
Место
Украина
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