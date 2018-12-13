''Стану на сторону монахов'': Усик сделал громкое заявление о захвате Лавры

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что в случае захвата любой из украинских Лавр, он станет на сторону монахов.

Так он ответил на вопрос одного из зрителей 112, который поинтересовался, какими будут действия Усика в случае, если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам.

"Когда я задаю вопросы своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, он отвечает: "Говори им простую вещь: читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано". Как лично я отношусь (к томосу об автокефалии Украинской православной церкви)? Если люди станут добрее и начнут прощать обиды, если начнут любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит, тогда я за то, чтобы его давали", – заявил боксер.

Еще до аннексии Крыма Россией наставником Усика был отец Павел из симферопольского Свято-Троицкого кафедрального собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос про Крымский полуостров. Он сказал, что Крым – Божий и тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там.