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Спятил: у Кличко красиво осадили тренера Тайсона Фьюри

2.1тЧитать новость на украинском

Многолетний менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте отверг обвинения в жульничестве накануне поединка украинца против Тайсона Фьюри. Нынешний тренер британского боксера Бен Дэвисон заявил, что на церемонии взвешивания перед боем в ноябре 2015 года вес нашего чемпиона был сознательно завышен на 4,5 килограмма.

По словам Бенте, подобные обвинения выглядят странно и необоснованно. "Во-первых, насколько мне не изменяет память, Дэвисона тогда вообще не было в команде Фьюри. Тренером Тайсона тогда был Питер Фьюри. Так что откуда ему такое знать. Во-вторых, он отдает себе отчет в том, насколько это серьезное обвинение? Это значит, что в подтасовке результатов участвовали представители WBA, WBO, IBF, IBO. По-моему, очевидно, что эти обвинения беспочвенны", – заявил менеджер в интервью WBN.

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Напомним, бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко завершился победой британца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда мирового бокса Леннокс Льюис подтвердил, что вновь выйдет в ринг против украинца Виталия Кличко.

Читайте все новости по теме "Реванш Кличко - Тайсон Фьюри" на OBOZREVATEL.

Тема
Реванш Кличко - Тайсон Фьюри
Персоны
Владимир КличкоТайсон Фьюри
Источник
Источник:vringe.com
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