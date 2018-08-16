Спятил: у Кличко красиво осадили тренера Тайсона Фьюри

Многолетний менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте отверг обвинения в жульничестве накануне поединка украинца против Тайсона Фьюри. Нынешний тренер британского боксера Бен Дэвисон заявил, что на церемонии взвешивания перед боем в ноябре 2015 года вес нашего чемпиона был сознательно завышен на 4,5 килограмма.

По словам Бенте, подобные обвинения выглядят странно и необоснованно. "Во-первых, насколько мне не изменяет память, Дэвисона тогда вообще не было в команде Фьюри. Тренером Тайсона тогда был Питер Фьюри. Так что откуда ему такое знать. Во-вторых, он отдает себе отчет в том, насколько это серьезное обвинение? Это значит, что в подтасовке результатов участвовали представители WBA, WBO, IBF, IBO. По-моему, очевидно, что эти обвинения беспочвенны", – заявил менеджер в интервью WBN.

Напомним, бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко завершился победой британца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда мирового бокса Леннокс Льюис подтвердил, что вновь выйдет в ринг против украинца Виталия Кличко.