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19 мая • обновлено в 15:10
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"Списали со счетов": Фьюри вспомнил бой с Владимиром Кличко

3.7т
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Британский боксер Тайсон Фьюри вспомнил, как его недооценивали перед боем с Владимиром Кличко, который состоялся в ноябре 2015 года.

“Меня списали со счетов, потому что мое тело не было таким красивым, как у других. Потом меня списали, потому что Владимир Кличко был чемпионом мира. Мне пришлось отправиться в Германию на бой, в котором мне не оставляли шансов. Потом меня списали со счетов, потому что я весил почти 180 кг, и у меня были проблемы с психикой, но это меня не остановило", – сказал Фьюри в интервью изданию SkySports.

Владимир Кличко против Тайсона Фьюри

Владимир Кличко против Тайсона Фьюри

Напомним, что британец победил Кличко-младшего единогласным решением судей и отобрал у нашего соотечественника чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора рассказал, чем его удивил Владимир Кличко.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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