Спарринг-партнер Усика назвал главный козырь украинца

Британский боксер первого тяжелого веса Айзек Чемберлен (10-1, 4КО) рассказал о совместных тренировках с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, отметив сильные стороны украинца.
Айзек Чемберлен
"Можно предположить, что главные козыри Усика — сила, умение двигаться или выносливость. Да, все это на высшем уровне, но самое главное — его ум. Он адаптируется к сопернику как никто другой", - заявил британец в интервью "Братству Кличко".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Следующим соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам.
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