Спарринг-партнер Усика назвал главный козырь украинца

Британский боксер первого тяжелого веса Айзек Чемберлен (10-1, 4КО) рассказал о совместных тренировках с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, отметив сильные стороны украинца.

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"Можно предположить, что главные козыри Усика — сила, умение двигаться или выносливость. Да, все это на высшем уровне, но самое главное — его ум. Он адаптируется к сопернику как никто другой", - заявил британец в интервью "Братству Кличко".

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