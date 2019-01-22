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Соперник Ломаченко! Чаниев – Комми: назван фаворит чемпионского боя

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Россиянин Иса Чаниев считается абсолютным аутсайдером поединка против Ричарда Комми из Ганы за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок, в котором определится следующий соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко, пройдет 2 февраля в американском Фриско. Он будет частью шоу, главным событием которого станет матч-реванш между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом.

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Соперник Ломаченко! Чаниев – Комми: назван фаворит чемпионского боя

Ставки на победу Чаниева принимаются с коэффициентом 5,00. Ничья оценивается котировкой 22. А показатели на успех Комми достигают уровня 1,10.

Напомним, Чаниев и Комми уже подписали контракт на проведение боя с Василием Ломаченко в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Василия Ломаченко провести защиту чемпионского пояса против британца Энтони Кроллы.

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Место
СШАДаллас
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