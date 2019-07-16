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"Сложно победить": знаменитый американский тренер оценил шансы Усика в хевивейте

1.2т Читать материал на украинском

Бывший тренер Александра Усика Али Башир высказался о перспективах украинца в супертяжелом дивизионе.

"Удивлен ли я успехам Усика? Конечно, нет. Я знал с самого начала, с первых шести месяцев, как начал его тренировать, что он обладает невероятным талантом. Усик — особенный спортсмен, и я знаю, что он будет доминирующей силой в супертяжелом весе", — отметил Башир, слова которого цитирует Ringpolska.

Александр Усик и Али Башир

Александр Усик и Али Башир

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Также американский специалист заявил, что Усик является фаворитом в возможных поединках против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера и британца Энтони Джошуа, однако бой с Тайсоном Фьюри окажется самым сложным для украинца.

"Он одолеет всех этих супертяжей, потому что он является особенным боксером. Что касается Тайсона Фьюри, я думаю, он доставит больше всего проблем. Но Александр Усик может победить любого", - добавил Али Башир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тони Белью восхитился Усиком.

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Джеймс Али Башир Александр Усик
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