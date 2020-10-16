Сколько стоит в Украине посмотреть бой Ломаченко – Лопес: спортивные итоги 15 октября

Сестра Криштиану Роналду назвала пандемию коронавируса грандиозным обманом, а фигуристка Александра Трусова выполнила невероятный трюк.

Кроме того, украинцам рассказали, сколько будет стоить посмотреть бой Ломаченко – Лопес.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 15 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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