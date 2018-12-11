Сестра Ломаченко произвела фурор: спортивные итоги 10 декабря

Сестра Ломаченко поразила сеть своей внешностью, росСМИ раскритиковало Ломаченко, Гассиев рассказал, что испытал в России из-за Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 10 декабря.
Кроме того, российский боксер устроил дичь в андеркарте боя Ломаченко, российский хоккеист умер во время матча, а Усик назвал причину успеха украинских боксеров. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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