Сестра Ломаченко произвела фурор: спортивные итоги 10 декабря

Сестра Ломаченко поразила сеть своей внешностью, росСМИ раскритиковало Ломаченко, Гассиев рассказал, что испытал в России из-за Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 10 декабря.

Кроме того, российский боксер устроил дичь в андеркарте боя Ломаченко, российский хоккеист умер во время матча, а Усик назвал причину успеха украинских боксеров. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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