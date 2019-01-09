''С какой стати?'' Поветкин резко ответил Уайту за труса

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что без проблем проведет поединок против британца Диллиана Уайта

"С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично этого понять не могу. Все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно", — цитирует Поветкина пресс-служба компании Мир бокса.

Поветкин — Джошуа

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