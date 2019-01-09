''С какой стати?'' Поветкин резко ответил Уайту за труса

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что без проблем проведет поединок против британца Диллиана Уайта
"С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично этого понять не могу. Все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно", — цитирует Поветкина пресс-служба компании Мир бокса.
Поветкин — Джошуа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) защитил пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в бою против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО). Битва прошла на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершилась победой 28-летнего англичанина нокаутом в 7-м раунде.
После серии тяжелых ударов от Джошуа Поветкин упал, но с трудом сумел подняться. Однако в следующей атаке британец нокаутировал соперника. Поветкину потребовалась первая помощь, он некоторое время дышал с помощью кислородной маски.
Тренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа признался, что не хотел продолжения поединка его подопечного против Энтони Джошуа еще после первого нокдауна. По словам специалиста, он удерживал "Русского Витязя" за руку и хотел, чтобы он пролежал на настиле ринга до счета 10.
Российскому боксеру сделали операцию на локтях. Тем не менее, Поветкин планирует вернуться в бокс в апреле 2019 года.