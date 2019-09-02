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2 сентября • обновлено в 10:21
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РосТВ оконфузилось с боем Ломаченко: спортивные итоги 1 сентября

1.4т Читать материал на украинском

На российском канале "Матч ТВ" оконфузились во время трансляция боя Василия Ломаченко, а киевское "Динамо" потеряло очередные очки в чемпионате Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 сентября.

Кроме того, Александр Усик вызвал настоящий ажиотаж в сети своим поступком в Лондоне. Наши читатели считают наиболее интересными такие новости:

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Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Темы
Ломаченко – Кэмпбелл Премьер-лига Украины
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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70rus xxx
70rus xxx
Ну оговорился коментатор,что за новость века?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Непанятна )))
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