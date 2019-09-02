РосТВ оконфузилось с боем Ломаченко: спортивные итоги 1 сентября

На российском канале "Матч ТВ" оконфузились во время трансляция боя Василия Ломаченко, а киевское "Динамо" потеряло очередные очки в чемпионате Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 сентября.

Кроме того, Александр Усик вызвал настоящий ажиотаж в сети своим поступком в Лондоне. Наши читатели считают наиболее интересными такие новости:

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