"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) уверен, что войну на Донбассе могла развязать и Украина.

Александр Гвоздик tribuna.com

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - цитирует Гвоздика tribuna.com.

Как пример, 32-летний харьковчанин привел ситуацию на Крымском полуострове.

"Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

Гвоздик дал однозначный ответ на вопрос, кто виноват в этом конфликте.

"Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю", – подытожил Гвоздик.

Это признание шокировало пользователей сети.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 18 октября проведет первый в карьере объединительный поединок. Соперником нашего боксера станет обладатель титула по версии IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

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