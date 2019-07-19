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"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

15.6т Читать материал на украинском

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) уверен, что войну на Донбассе могла развязать и Украина.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

tribuna.com

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - цитирует Гвоздика tribuna.com.

Как пример, 32-летний харьковчанин привел ситуацию на Крымском полуострове.

"Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

Гвоздик дал однозначный ответ на вопрос, кто виноват в этом конфликте.

"Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю", – подытожил Гвоздик.

Это признание шокировало пользователей сети.

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе

tribuna.com

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"Опасный": российский чемпион Бетербиев впервые высказался о бое с Гвоздиком

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 18 октября проведет первый в карьере объединительный поединок. Соперником нашего боксера станет обладатель титула по версии IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

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Александр Гвоздик
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Крым Андрей
Крым Андрей
Низзяяя, низзяя в самой демократической стране Европы озвучивать мнение, хоть в чём-то расходящееся с официальной линией. Прыгучий скот заплюёт.
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Серж Серж
Серж Серж
Затрудняюсь понять Гвоздик-сепар,ватник или просто дурак....
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Серж Серж, девочка! зачем тебе такие заморочки как понимание?
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Харченко Александр
Харченко Александр
Ну немножко заработало это, "спортсмен". Раз уж Бог не дал ему ни мозгов, ни совести, ни достоинства, а Сатана наградил алчностью, подлостью и продажностью, то что вы от него хотите? Пусть эти тридцать серебряников пригодятся ему на безнадёжное лечение после следующей травмы...
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