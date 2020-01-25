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25 января • обновлено в 22:27
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Российского боксера отправили в нокаут кровавым апперкотом

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Россиянин Александр Бобров потерпел уничтожительное поражение на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, организованному промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

Поединок в среднем весе против дагестанского бойца Мусы Мусаева завершился досрочно. Во втором раунде Бобров пропустил сильнейший апперкот, который сделал из его носа кровавое месиво. Судья моментально принял решение остановить встречу.

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Непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира IBF и IBO, а также "суперчемпион" мира WBA в первом среднем весе Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO) потерпел сенсационное поражение от доминиканца Джейсона Росарио (20-1-1, 14 KO).

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Автор
Максим Богданов
Место
Россия Екатеринбург
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