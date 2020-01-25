Российского боксера отправили в нокаут кровавым апперкотом

Россиянин Александр Бобров потерпел уничтожительное поражение на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, организованному промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

Поединок в среднем весе против дагестанского бойца Мусы Мусаева завершился досрочно. Во втором раунде Бобров пропустил сильнейший апперкот, который сделал из его носа кровавое месиво. Судья моментально принял решение остановить встречу.

Новости Непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира IBF и IBO, а также "суперчемпион" мира WBA в первом среднем весе Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO) потерпел сенсационное поражение от доминиканца Джейсона Росарио (20-1-1, 14 KO).

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!