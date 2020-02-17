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17 февраля • обновлено в 23:53
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"Ударить и "убить": российский боксер высказался об Усике

3.9т
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Российский представитель тяжелого веса Юрий Кашинский выразил уверенность в том, что украинец Александр Усик уже приспособился к реалиям супертяжелой категории.

По мнению боксера, крымчанин продолжает только прогрессировать, а его ближайший бой с Дереком Чисорой только подтвердит это.

Александр Усик

Александр Усик

ringside24.com

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"Усик и сейчас только прибавляет. Все нормально у него. Вскоре у Усика будет поединок с Чисорой. Для меня это будет первый его показательный бой в хевивейте. Если Александр пройдет Дерека, – а я думаю, что он его пройдет, – то все пойдет нормально. В супертяжелом весе совсем другой бокс. Мне кажется, Усик сам это понял и ощущает. Там даже через защиту могут ударить и "убить", – заявил Кашинский в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Эдди Хирн уже назвал дату и место проведения боя Усик – Чисора.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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