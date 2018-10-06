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Российский боксер Поветкин угодил в скандал: спортивные итоги 6 октября

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В Киеве умер легенда украинского баскетбола Григорий Хижняк, а на российского боксера Александра подали в суд. OBOZREVATEL представляет лучшие новости пятницы, 5 октября.

Кроме того, одиозный украинский тренер Игорь Гамула зажег, перепив хит Филиппа Киркорова. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегорАлександр Хацкевич
Объект
ФК Динамо Киев
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