Российский боксер Поветкин угодил в скандал: спортивные итоги 6 октября

В Киеве умер легенда украинского баскетбола Григорий Хижняк, а на российского боксера Александра подали в суд. OBOZREVATEL представляет лучшие новости пятницы, 5 октября.

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