Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал неожиданное решение экс-чемпиона мира в этом весе 33-летнего украинца Александра Гвоздика завершить свою боксерскую карьеру.

Александр Гвоздик

Россиянин признался, что он немного удивлён таким кардинальным поступком украинца.

"Александр боец высокого класса, который мог бы вполне еще получить шанс побоксировать за титул. Что тут говорить, наверно были на то свои особые причины, видно, что человек всю жизнь в боксе, и не сказать по нему, что готов был в любой момент вот так бросить этот вид спорта, видимо были на то причины", – цитирует Бивола vsenabox.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Гвоздика Эгис Климас объяснил, почему Александр решил повесить перчатки на гвоздь.

Последний поединок Гвоздика состоялся в октябре 2019 года против Артура Бетербиева, который владел поясом IBF. В нем украинец был нокаутирован.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!