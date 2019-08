Реванш Джошуа - Руис оказался под угрозой срыва: названа причина

Второй бой между супертяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря может сорваться

"Руис может отказаться от матча-реванша в Саудовской Аравии: боксер ждет увеличения гонорара за поединок. Американца не устраивает нынешняя сумма в девять миллионов долларов", — написал журналист The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

Sources tell @TheAthletic Andy Ruiz Jr. isn’t expected to sign off on the rematch in Saudi Arabia unless he’s guaranteed a significantly higher purse than the approximately $9 million he’s guaranteed to fight Anthony Joshua again