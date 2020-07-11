Известный украинский боксер Иван Редкач устроил перепалку в Facebook с вице-президентом Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой под постом о спарринге с Джервонтой Дэвисом.

Редкач выразил возмущение поведением Дэвиса, выложившего видео, в котором избивает украинца, при этом вторую часть спарринга, где ситуация перевернулась, размещать не стал.

Бомжей привозите в Украину, – Редкач ответил Шатерниковой Facеbook Ивана Редкача

Шатерникова в комментариях поколола Ивана, отметив что Дэвис его зацепил таким клипом. Эта фраза вызвала бурную реакцию у украинского боксера.

"Алина, никого не зацепило. Ты – организатор турниров профи бокса в Украине, смотри, чтобы соперники хорошо проходили медосмотр и томографию, а то бомжей привозите в Украину. Привези, пожалуйста, хоть одного хорошего бойца для хороших украинских боксеров для опыта, а то те и будут всю жизнь сидеть на мешочной диете", – резко ответил Редкач.

Бомжей привозите в Украину, – Редкач ответил Шатерниковой

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Шатерникова заявила, что не поддерживает позицию Александра Усика и Василия Ломаченко по отношению к нашей стране-соседке и ее жителям.

"Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор", – прокомментировала скандал Алина.