Редкач показал, сколько заработал на поражении Ломаченко

Известный боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО)заработал на поражении Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) 73000 долларов.

Скриншот чека из букмекерской конторы украинский средневес выложил у себя в Instagram. На нем видно, что ставка спортсмена составила 25000 долларов при коэффициенте 3,92.

"У каждого механизма есть свой ресурс, и наш идол тоже не железный. Не судите строго. Вася, мы все, вся Украина с тобой! Ждем обратно в ринг!" – написал Редкач после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.