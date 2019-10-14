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14 октября • обновлено в 12:03
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"Я не люблю..." Соперник Усика прокомментировал бой с украинцем

7.9т Читать материал на украинском

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун прокомментировал свое поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

Он назвал украинского боксера очень неудобным соперником и признался, что основной расчет в стратегии на бой делал на нокаутирующий удар.

Чазз Уизерспун

Чазз Уизерспун

"Мой план на бой был нокаутировать Усика. Я хотел нанести один тяжелый удар, чтобы срубить его с ног. Даже в тот момент, когда он зажал меня возле канатов, я все равно старался победить его мощным апперкотом. К сожалению, физическая форма не позволила пройти более длинную дистанцию. Думаю, что показал бы лучшее выступление, если бы был в форме", - заявил Уизерспун, которого цитирует FightNews.

По словам американца, дополнительную сложность для него составило то, что Усик - левша.

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"Украинец - очень неудобный соперник. К тому же, он левша. Я не люблю проводить бои с боксерами, которые боксируют в правосторонней стойке. Еще одна особенность Усика - он слишком быстрый", - добавил Уизерспун.

Напомним, бой против Уизерспуна стал для Александра Усик дебютным в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик исторической победой дебютировал в супертяжах.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Чазз Уизерспун Александр Усик
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70rus xxx
70rus xxx
Что быстрый,это в точку.Не подумаешь,что Саша выступал в тяжелом весе.
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руденко евгений
руденко евгений
и это главное: "он слишком быстрый"...
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