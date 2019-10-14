"Другое животное": Уизерспун оценил шасны Усика в бою с Джошуа

Американец Чазз Уизерспун выразил восхищение Александром Усиком после боя 12 октября, который завершился техническим нокаутом для боксера из США.

Соперник нашего соотечественника уверен в том, что Усику будет непросто с мексиканцем Энтони Джошуа, если тот выиграет реванш у Энди Руиса.

Усик – Уизерспун

"Мне кажется, что он выиграет у Руиса по очкам. Но Джошуа – это совсем другой тип животного, потому что он больше и сильнее. Думаю, это будет более тяжелый бой для Усика. Не люблю делать прогнозы на людей. Посмотрим. Усик неуловим, и он явно знает, что он делает в хевивейте. И не похоже, что он взволнован. Не похоже, чтобы он когда-либо был действительно взволнован. Он сохраняет самообладание. Он настоящий профессионал", – приводит слова Уизерспуна Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чазз Уизерспун назвал свою главную ошибку в поединке против Александра Усика.

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