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14 октября • обновлено в 22:42
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"Другое животное": Уизерспун оценил шасны Усика в бою с Джошуа

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Американец Чазз Уизерспун выразил восхищение Александром Усиком после боя 12 октября, который завершился техническим нокаутом для боксера из США.

Соперник нашего соотечественника уверен в том, что Усику будет непросто с мексиканцем Энтони Джошуа, если тот выиграет реванш у Энди Руиса.

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Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун

"Мне кажется, что он выиграет у Руиса по очкам. Но Джошуа – это совсем другой тип животного, потому что он больше и сильнее. Думаю, это будет более тяжелый бой для Усика. Не люблю делать прогнозы на людей. Посмотрим. Усик неуловим, и он явно знает, что он делает в хевивейте. И не похоже, что он взволнован. Не похоже, чтобы он когда-либо был действительно взволнован. Он сохраняет самообладание. Он настоящий профессионал", – приводит слова Уизерспуна Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чазз Уизерспун назвал свою главную ошибку в поединке против Александра Усика.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Александр Усик Чазз Уизерспун Энтони Джошуа
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