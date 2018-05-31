Прорвемся: Ломаченко показал первые фото после операции

Чемпион мира в легком весе по версии WBAВасилий Ломаченко (11-1, 9 КО) успешно перенес хирургическое вмешательство на правом плече. Операцию провели в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Лома выложил фото с больничной койки в своем Instagram аккаунте.

Новости В команде Ломаченко озвучили амбициозную цель

Instagram Василия Ломаченко

Instagram Василия Ломаченко

Фаны рассыпались в пожеланиях скорейшего выздоровления чемпиону. Василий в долгу не остался - поблагодарил всех за поддержку и отметил, что у него лучшее фанаты в мире.

Напомним, в чемпионском бою против венесуэльца Хорхе Линаресом в новой для украинца весовой категории (легком весе) Василий почувствовал боль в правом плече. Наш соотечественник все же смог закончить бой, отправив оппонента в нокаут в десятом раунде. По возвращении домой и соответствующего обследования было принято решение провести оперативное вмешательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа дата следующего боя Hi-Tech после восстановления.