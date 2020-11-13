Промоутер назвал три варианта проведения боя Джошуа – Фьюри

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа на 100% настроен на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри, а не на обязательную защиту пояса WBO против Александра Усика.

В интервью на YouTube-канале Behind the Gloves он сказал, что в сложившейся ситуации нужно вести себя честно. Хирн допускает три возможных сценария развития событий.

"Думаю, что в этой ситуации мы должны быть честными. Джошуа хочет подраться с Фьюри, весь мир хочет увидеть это противостояние. Если нам удастся организовать этот поединок, то у нас есть три варианта: 1) обратиться к WBO и попросить у них пояс, чтобы провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, победитель которого встретится с Усиком, от чего они, скорее всего, откажутся; 2) если Александр очень хочет пояс WBO, то договориться о том, чтобы освободить его после поединка Джошуа – Фьюри и заплатить украинцу за ожидание, которое займет лишний месяц; 3) Усик откажется и нам придется освободить пояс", – заявил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хирн рассказал, когда и при каком условии Усик может подраться с Джошуа.