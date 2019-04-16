Промоутер Ломаченко рассказал о будущем украинца

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что предпринимает все попытки, чтобы организовать бой с Майки Гарсия

Однако, если в ближайшем будущем этот поединок не состоится, то Арум считает, что достоными соперниками для Василия Ломаченко станут опытные боксеры Люк Кэмбелл или Ричард Комми.

Боб Арум

По информации американского журналиста Лэнса Пагмайера, украинская команда ждет решения Майки Гарсии, который в ближайшее время определится, будет ли он проводить обязательную защиту пояса WBC в легком весе или откажется от него. В случае, если Майки решит сохранить пояс, то Арум будет добиваться объединительного поединка с ним и надеется, что прошедшие судебные споры между ними не помешают организовать этот супербой.

Василий Ломаченко и Майки Гарсиа

Если Майки Гарсия откажется от пояса WBC, то он перейдет к Люку Кэмпбеллу, который и станет потенциальным соперником украинца.

В случае, если не удастся реализовать ни один из вариантов, то команда Ломаченко вернется к чемпиону IBF Комми, бой с которым не состоялся из-за его травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне британский боксер Люк Кэмпбелл высказался о проведении поединка с украинцем Василием Ломаченко. Он отметил, что олимпийские медалисты должны сойтись в ринге между собой.

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