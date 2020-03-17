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17 марта • обновлено в 15:22
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Промоутер Ломаченко рассказал о пользе марихуаны в борьбе с коронавирусом

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88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, занимающийся делами украинского чемпиона мира Василия Ломаченко, рассказал, что в профилактике коронавируса ему помогает марихуана.

По словам Боба Арума, "травка" – эффективный и приятный способ борьбы с любыми болезнями. При єтом, как сообщает Fightnews, легендарный промоутер никогда не скрывал своего лояльного отношения к марихуане, употребление которой в медицинских целях разрешено в ряде американских штатов.

Боб Арум

Боб Арум

fightnews.info

"Марихуана? Не списывайте ее со счетов. Если это работает для меня, то, возможно, сработает и для других. Я не доктор, не могу выписать рецепт. Я лишь могу сказать, что у меня был опыт. Верю ли я, что марихуана помогает мне сохранять хорошее здоровье? Да. Есть ли медицинские основания полагаться на действие марихуаны? Я не врач, поэтому не знаю. Но я верю в это. Здесь это легально. Тебе не нужно связываться с дилером, когда ты не знаешь, какой товар получишь. Вы можете курить марихуану или употреблять ее в сладостях. Я отвезу вас в лучшие магазины Лас-Вегаса. Гарантирую, что там будет дешевле, чем у дилера", – заявил Арум.

Знаменитый менеджер отметил, что не боится пандемии коронавируса, которая прежде всего опасна для пожилых людей.

"Я не принимаю никаких особых мер предосторожности. Я пожилой человек, но, как говорит мой друг Джордж Форман, это всего лишь цифры. Спасибо Богу, у меня отличное здоровье. Я не верю, что вхожу в группу риска, в отличие от людей моего возраста и даже младше, имеющих проблемы с дыханием. Такие люди уязвимы", – заключил 88-летний Боб Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные итальянские гонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио рассказали о своем рецепте борьбы с пандемией: во время карантина спортсмены уединились с шикарными красотками.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Персона
Боб Арум
Место
США
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