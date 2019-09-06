Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Пришел за Ломаченко: чемпион мира принял радикальное решение

128.7т Читать материал на украинском

Чемпион мира WBA в полулегком весе американец Джервонта Дэвис отказался от титула и объявил о переходе в легкий вес, где выступает украинский чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко.

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис

ringside24.com

Американский боксер получил от WBA первый номер рейтинга, что сделало его официальным претендентом на титул чемпиона. Ожидается, что команды боксеров вскоре начнут переговоры о возможном поединке, сообщает Boxing News.

Новости
Ломаченко на коленях? Чемпион UFC сделал наглое заявление

Напомним, что 31 августа в Лондоне украинец Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей. Василий защитил свои титулы WBA, WBO и завоевал пояс WBC в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о вероятном поединке Ломаченко — Дэвис высказался бывший чемпион мира Тони Белью.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Персоны
Джервонта Дэвис Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
19
Смешно
101
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Васильєв Артем
Васильєв Артем
Мазахіст
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
курчавый ватнику лому мозги подправит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel