Пришел за Ломаченко: чемпион мира принял радикальное решение

Чемпион мира WBA в полулегком весе американец Джервонта Дэвис отказался от титула и объявил о переходе в легкий вес, где выступает украинский чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко.

Джервонта Дэвис ringside24.com

Американский боксер получил от WBA первый номер рейтинга, что сделало его официальным претендентом на титул чемпиона. Ожидается, что команды боксеров вскоре начнут переговоры о возможном поединке, сообщает Boxing News.

Напомним, что 31 августа в Лондоне украинец Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей. Василий защитил свои титулы WBA, WBO и завоевал пояс WBC в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о вероятном поединке Ломаченко — Дэвис высказался бывший чемпион мира Тони Белью.

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