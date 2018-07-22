Позор с российский боксером перед боем Усик - Гассиев вызвал гнев в сети

Победа российского средневеса Федора Чудинова (18-2-0, 12 КО) вызвала бурное обсуждение в интернете. 30-летний уроженец Братска в андеркарте боя Усик - Гассиев проиграл все 12 раундов французу Наджиба Мохаммеди (40-6-0, 23 КО), однако судьи раздельным решением присудили победу россиянину — 115:113, 111:118, 116:112.

Пользователи назвали такое судейство позором.

"Какое позорище... француз лупил Чудинова почти все раунды... и отдали победу россиянину... позорище такое судество..." - пишут юзеры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы,оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.