Появилось яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе Евробаскета

В ближайшее воскресенье, 23 февраля, сборная Украины по баскетболу проведет матч 2-го тура квалификации Евробаскета-2021 против сборной Венгрии.

Игра пройдет в Запорожье во Дворце спора "Юность". Начало – в 18.00.

Перед матчем пресс-служба Федерации баскетбола Украины представила эффектное промо-видео поединка Украина – Венгрия.

Сборная Украины ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура квалификации на Евробаскет украинская сборная проведет в четверг, 20 февраля с командой Австрии на выезде.

Накануне подопечные Айнарса Багатскиса получили мощное усиление в лице центрового каталонской "Барселоны" Артема Пустового. Всего к дебютным матчам в отборе ЧЕ-2021 против Австрии и Венгрии готовятся 16 игроков.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!