Появилось яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе Евробаскета

В ближайшее воскресенье, 23 февраля, сборная Украины по баскетболу проведет матч 2-го тура квалификации Евробаскета-2021 против сборной Венгрии.
Игра пройдет в Запорожье во Дворце спора "Юность". Начало – в 18.00.
Перед матчем пресс-служба Федерации баскетбола Украины представила эффектное промо-видео поединка Украина – Венгрия.
Сборная Украины
ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура квалификации на Евробаскет украинская сборная проведет в четверг, 20 февраля с командой Австрии на выезде.
Накануне подопечные Айнарса Багатскиса получили мощное усиление в лице центрового каталонской "Барселоны" Артема Пустового. Всего к дебютным матчам в отборе ЧЕ-2021 против Австрии и Венгрии готовятся 16 игроков.
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