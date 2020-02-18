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18 февраля • обновлено в 13:36
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Появилось яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе Евробаскета

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В ближайшее воскресенье, 23 февраля, сборная Украины по баскетболу проведет матч 2-го тура квалификации Евробаскета-2021 против сборной Венгрии.

Игра пройдет в Запорожье во Дворце спора "Юность". Начало – в 18.00.

Перед матчем пресс-служба Федерации баскетбола Украины представила эффектное промо-видео поединка Украина – Венгрия.

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Сборная Украины

Сборная Украины

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура квалификации на Евробаскет украинская сборная проведет в четверг, 20 февраля с командой Австрии на выезде.

Накануне подопечные Айнарса Багатскиса получили мощное усиление в лице центрового каталонской "Барселоны" Артема Пустового. Всего к дебютным матчам в отборе ЧЕ-2021 против Австрии и Венгрии готовятся 16 игроков.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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