Появились новые данные о нокаутированном Гвоздиком боксере: спортивные итоги 21 декабря

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принял решение оставить в команде игрока сборной Украины Александра Зинченко, а промоутер Адониса Стивенсона Ивон Мишель опроверг информацию о том, что канадский боксер вышел из искусственной комы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 декабря.

Кроме того, украинский чемпион Василий Ломаченко заявил, что категорически не верит в психологическую важность так называемой дуэли взглядов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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