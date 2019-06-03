"Повторяет историю": Кличко отреагировал на поражение Джошуа

Легендарный Владимир Кличко выразил уверенность в том, что поражение от Энди Руиса сделает британца Энтони Джошуа еще более сильным и опытным.

По словам нашего боксера, поражения являются частью жизни, а кроме того, они влияют на характер.

"Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне переживали поражения и, оправившись, становились еще сильнее! Энтони Джошуа повторяет историю. Поражения формируют характер. Поздравляю нового и первого мексиканского/американского чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса", – написал Владимир на своей странице в социальной сети Twitter.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13 — Klitschko (@Klitschko) 2 июня 2019 г.

Джошуа – Руис

Напомним, что Энди Руис сенсационно отобрал четыре чемпионских пояса у Энтони Джошуа, нокаутировав того в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа, комментируя поражение от мексиканского боксера, упомянул Владимира Кличко.

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