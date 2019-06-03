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"Повторяет историю": Кличко отреагировал на поражение Джошуа

1.9тЧитать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко выразил уверенность в том, что поражение от Энди Руиса сделает британца Энтони Джошуа еще более сильным и опытным.

По словам нашего боксера, поражения являются частью жизни, а кроме того, они влияют на характер.

"Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне переживали поражения и, оправившись, становились еще сильнее! Энтони Джошуа повторяет историю. Поражения формируют характер. Поздравляю нового и первого мексиканского/американского чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса", – написал Владимир на своей странице в социальной сети Twitter.

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Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

Напомним, что Энди Руис сенсационно отобрал четыре чемпионских пояса у Энтони Джошуа, нокаутировав того в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа, комментируя поражение от мексиканского боксера, упомянул Владимира Кличко.

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Персоны
Энтони ДжошуаЭнди Руис-младшийВладимир Кличко
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