Поветкин – Уайт 2: названа официальная дата реванша

Промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн объявил о том, что второй поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 21 ноября 2020 года.

"Повторение или месть? После всей драмы, которая окружала первый бой, они снова встретятся 21 ноября", – написал Хирн на своей странице в Twitter.

Напомним, что россиянин одержал эффектную победу над британцем, нокаутировав своего соперника в пятом раунде боя, и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond. Одолев Диллиана, Поветкин стал обязательным претендентом на титульный поединок против Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уайт назвал глупой ошибкой свое поражение в бою против россиянина.

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