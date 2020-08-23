Поветкин о победе над Уайтом: лучший удар в моей карьере

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал победу над Диллианом Уайтом.

Титульная встреча в Брентвуде в "Бойцовском саду" завершилась нокаутом британского боксера.

"Не был уверен, что так все закончится. Да, я побывал в нокдаунах, но я себя чувствую хорошо. Отрабатывал такие моменты на тренировках. Лучший ли это удар в карьере? Да, возможно, так и есть. Мне очень полюбилось здесь драться. Здесь понимают бокс. Спасибо Андрею Рябинскому и Эдди Хирну. Что отвечу хейтерам? Ничего. Хочу просто еще немного побоксировать", – рассказал Поветкин в эфире трансляции сразу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Поветкин – Уайт за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond завершился в 5-м раунде.

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