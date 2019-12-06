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7 декабря • обновлено в 00:28
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Поветкин – Хантер: смотреть онлайн отборочный бой

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Российский супертяж Александр Поветкин (35-2, 24КО) в субботу, 7 декабря, проведет 38-й бой на профессиональном ринге.

40-летний Русский Витязь сразится с американцем Майклом Хантером (18-1, 12КО). Поединок пройдет в андеркарте боя Джошуа – Руис 2. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Хантер – Поветкин. Ориентировочное начало – в 21:30 по киевскому и в 22:30 по московскому времени.

Новости
Хантер – Поветкин: назван фаворит боя

Боксеры подерутся за право стать официальным претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории.

Бокс. Супертяжелый вес

Дирия, стадион "Арена Дирия"

Майкл Хантер (18-1, 12КО, США) – Александр Поветкин (35-2, 24КО, Россия)

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СУТКИ ДО БОЯ. Здравствуйте всем любителям бокса. 7 декабря нас ждет невероятный вечер бокса в Саудовской Аравии, где в реванше сойдутся британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис. В со-главном событии вечера выступят россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер.

Поветкин – Хантер

Поветкин – Хантер

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выбил Александра Поветкина из топ-5 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Александр Поветкин
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