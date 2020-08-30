Знаменитый украинский боксер проиграл чемпионский бой в США. Видео

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-3, 12 КО) проиграл бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) и не смог завоевать пояса, которыми владеет 27-летний американец.

Поединок прошел в Лас-Вегасе и после 12 раундов завершился раздельным решением судей в пользу боксера из США: 114–114, 115–113, 116–112

Первый раунд прошел в своеобразной разведкой, где оба боксера пытались подстроиться под стиль друг друга. Рамирес захватил центр ринге и несколько раз пробил защиту украинца.

Удары Рамиреса выглядели мощнее, заставляя Виктора часто перемещаться по рингу, уходя от опасных атак соперника. Постол сделал акцент на джебы.

В третьей трехминутке Постол пропустил неприятный удар по корпусу, и был вынужден несколько секунд просто убегать от ударов Рамиреса, чтобы прийти в себя.

Американский боксер чаще атаковал, но большинство его ударов приходилось по воздуху. Наш соотечественник грамотно уклонялся, не форсируя события и сделав ставку на вторую половину боя.

Экватор поединка принес неприятности украинцу. Постол пропустил левый боковой, но не дал оппоненту развить атаку. Рамирес попытался взвинтить темп, но надолго его не хватило.

Виктор большую часть проводил в защите, и на 2-й минуте 7-го раунда левый боковой в челюсть потряс его. Боксер из Украины успел прийти в себя, не дав американцу развить преимущество.

Рамирес продолжал владеть инициативой, едва в 8-м раунде не зажав нашего спортсмена в углу ринга, нанося точные удары в голову.

В чемпионских раундах Постол так и не смог продемонстрировать что-либо убедительное, большую часть времени бегая по рингу, и заслуженно проиграв решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок Постола против американца должен был состояться 1 февраля в Китае, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Его перенесли на 9 мая в городе Фресно, штат Калифорния, США, но позже также отменили.

Крайний свой бой Постол провел 28 апреля 2019 года на вечере бокса в Лас-Вегасе (США). 35-летний уроженец Великой Дымерки разбил француза Мохамеда Мимуна (21-4, 2 КО). 10-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу украинца 98:92, 97:93, 99:91.

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