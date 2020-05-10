Показано, как менялись слова Усика про Крым и Россию

Непобедимый украинский боксер Александр Усик после оккупации Крыма Россией в 2014 году резко поменял риторику своих выступлений.

"Радио Свобода" показало видео, в котором собраны высказывания олимпийского чемпиона Лондона-2012, начиная с 2014 года. Сразу после аннексии полуострова, Усик заявлял, что Крым это Украина, однако затем резко изменил точку зрения.

Спортсмен всячески уходил от прямого ответа, придумывая версии в стиле "Крым божий" и "Крым – это Крым".

У інтернеті все частіше майорить ім'я Олександра Усика та його побратимів. Багато хто помітив, що громадянська позиція боксера дещо трансформувалася.



Ми проаналізували для вас цю ситуацію та зробили ось таке відео.



А як ви ставитеся до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020

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